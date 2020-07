Beppe Bozzo, agente di Tonali, ha parlato della crescita del centrocampista: "Tonali incarna l’unicum perché è nato grande. E’ brillante, ragione, è responsabile e nonostante l’età è molto maturo: fattori he certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più rispetto agli altri. L’Inter è destinata a colmare il gap con la Juve, anzi, l’ha già colmata. Non vedo i nerazzurri tecnicamente indietro rispetto alla Juventus, Marotta e Ausilio sono stati bravi nel lavoro operato in estate e poi in gennaio. La Juve questa volta non riuscirà a smontare il proprio competitor come fatto con successo in passato".