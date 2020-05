L'agente del portiere del Parma Sepe, Mario Giuffredi,ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha raccontato i motivi dell'addio al club partenopeo del suo assistito. Ecco le sue parole: "Piace sia a Giuntoli che a Gattuso. Andò via da Napoli solo perché con Sarri non riusciva a giocare. Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret tutto potrebbe succedere. Chi dice che può fare il secondo o terzo non ha seguito la stagione di Sepe, ha fatto un grandissimo campionato. Se dovesse tornare a Napoli lo farebbe per conquistare il posto da titolare".