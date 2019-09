Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato ai microfoni di Tuttosport direttamente da Milano. Ecco le sue parole.



SCELTA JUVE - "Rugani è l'unico italiano cresciuto alla Juve, ormai è da 6 o 7 anni che gravita in orbita bianconera. La prima scelta è sempre cercare di restare alla Juventus: poi ci sono tante situazioni, non è il valore assoluto di un giocatore da solo a fare la differenza in sede di trattativa. Ci sono state delle opportunità, poi la Juve ha preferito così".



SOLO RONALDO - "Rugani di media è sempre stato sul 40% di partite della Juve, partendo a 21 anni dietro quei tre che erano i migliori d'Europa. I giocatori che superano il 50% delle partite sono pochi nella Juve. Se vuoi stare in un top club, devi sapere che le tante partite devono alternare tutti. Non c'è nessun intoccabile al di là di Ronaldo, che non è umano".