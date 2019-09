di Alessio Salerio

Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato ai margini dell'appuntamento con la chiusura del mercato allo Sheraton Hotel. Ecco le sue parole raccolte in esclusiva da ilBiancoNero.com.



ROMA E DECISIONI - 'Daniele rimane? Sì, assolutamente. La Roma la squadra più vicina. Cos'è successo? Non è stata una questione tecnica, non posso entrare nei termini, non mi fate dire cose che non posso dire. Per certi calciatori ci vogliono le condizioni giuste: la Juve ha rifiutato 40 milioni dal Chelsea, ora non regala nessuno. Ognuno si occupa delle sue cose. Ci dev'essere una condizione che va bene per tutti. C'è stato il festival del prestito, non è facile piazzare. Rimpianto Roma? La squadra ha espresso qualcosa di positivo, ma non ci sono rimpianti. Economicamente non è il trasferimento della vita".



MILAN - "No, assolutamente. Non c'è mai stato niente con il Milan". SARRI - "Ha un ottimo rapporto con Sarri. Chiellini? Rugani è sempre stato un valore aggiunto, Giorgio non se lo meritava minimamente. Lui è quello che ha sempre dato una mano, soprattutto ai più giovani".



ESTATE - "Siamo abituati, ci hanno accostato a tantissime squadre. Ma è normale, è alla Juve. Sono cose che all'inizio ti tengono quasi in apprensione, all'inizio ti senti sul mercato e allora pensi a quella che può essere la tua vita. Ma la Juve ha dato fiducia".



ZENIT - "Possibilità passata o futura? Non si parla di gennaio, non facciamo niente di provvisorio. Squadra come un'altra, che si è interessata".