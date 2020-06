A TMW Radio, ecco le parole dell'agente di Daniele Rugani.



L'HO SENTITO OGGI - "Posso dire che lo stare tutti fermi non è stato un bene per nessuno, però ha dato possibilità a lui di poterla digerire con calma: non ha avuto sintomi gravi del Covid-19, che avrebbero potuto dare complicanze sul recupero fisico ed emotivo e i tanti giorni di quarantena gli ha permesso di tornare piano piano a tornare in forma con i vari step degli allenamenti. L'ho sentito anche oggi: è molto carico e si sente bene, senza nessuno strascico. Si è visto anche con Dybala: pure lui è stato colpito, però ha reagito, giocando subito due partite di seguito. Psicologicamente se fosse rimasto solo lui fermo avrebbe creato problemi, ma dato che lo sono stati tutti, è d'aiuto".



NUOVO INIZIO - "Parlando di medie, volevo ricordare che per scelte tecniche in difesa il mister Sarri preferisce non cambiare molto. Anche prima dell'infortunio di Demiral, lui e Chiellini si vedevano poco. Si sono visti i due più impiegati, e gli altri che invece si sono spartiti pochi spazi. In termini di impiego le cose vanno valutate anche nella misura delle percentuali di possibilità. Non è una critica verso Sarri, ma dico che a Pistoia piove e ad Abu Dhabi no: l'allenatore fa giocare tutte le partite al portiere, tranne che per Buffon ogni tanto, i due difensori, due centrocampisti e l'attaccante centrale. Se su dieci partite in cui avresti chance ne fai quattro, hai giocato per il 40%. Potrebbero esserci ora più possibilità per tutti, visto che la Juve ha anche diversi infortuni, ma non saprei dire chi entra, come e quando. Qualcosa in testa c'è sicuramente".



VALUTAZIONI - "Ci sono infortuni e recupero in corso, devi stare attento tra l'esser troppi e il trovarti corto. Con un mercato così compresso, magari prendi due calciatori e ne vendi uno, ma c'è intanto da finire quello che fai adesso, e poi in un mese devi fare tutto alla svelta, rincorso dalla fretta".



PATRIMONIO - "Per quanto riguarda le partite, in questi ultimi anni in cui la Juve è entrata tra i migliori dieci club d'Europa, ha avuto nella linea tre come Barzagli, Bonucci e Chiellini, per più di qualche anno i più forti d'Europa per come era assortito il trio. Togliere il posto in Nazionale a Zoff non è facile. Delle 250 partite che più o meno ha fatto la Juve in questo ultimo periodo, farne 120 non è poi così male, è quasi il 50%, e significa non essere stato una comparsa, ma aver dato un contributo. Poi si valuteranno tutte le opportunità a fine campionato, fermo restando che la Juve è sempre stata contenta del calciatore. A me di beneficenza non ne hanno mai fatta, e ognuno ha quello che si merita. Normale che ci sia una valutazione di questo tipo, ma con grande serenità perché parliamo di un giocatore che ama il club d'appartenenza, e preferisce sempre stare lì e lottare. Nella vita poi niente è per sempre, e se ci saranno opportunità le analizzeremo con la Juve, ma ora è prematuro".