Sì, perché il club azzurro è ancora alle prese con la possibile cessione di Kostas Manolas, richiesto dall'Olympiacos e intenzionato a tornare in Grecia, e si tutela con il difensore bianconero. Rugani potrebbe accettare il trasferimento a Napoli con l'obiettivo di giocarsi le proprie carte visti gli spazi chiusi con Allegri a Torino. L'operazione prevederebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto, dicono da Napoli.Il suo agente, Davide, parla così: "Non mi sembra corretto - dice a Tmw - parlare di altri club in questo caso, non è una questione di essere reticente, ma di rispetto. Uno può fare benissimo il proprio mestiere avendo rispetto del club che ti tiene e per il quale giochi".