L'agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha parlato a Radio Sportiva del mercato e delle aspettative in Serie A della prossima stagione, in particolar modo concentrandosi sul Milan: "Se parliamo del dopo stop è una delle squadre che ha fatto meglio di tutti come risultati. Pioli sta bene dove sta, ha fatto bene. I giocatori non erano così male come dicevano. Anche i dirigenti hanno fatto un ottimo lavoro. Accorciare il gap per lottare allo scudetto è presto per dirlo ma il lavoro è fatto in questo senso. Credo più del lavoro programmato del prendere giocatori giovani e funzionali che non prendere giocatori al massimo della carriera e poi dover rifare la squadra tra 1-2 anni".