Torchia, agente di Rugani, a Tuttomercatoweb: "C'è l'idea dida parte dei bianconeri, che ce lo hanno esternato in modo molto amichevole nella persona del ds Giuntoli. Mi fa piacere sottolineare che si parte da una, apprezzano tutte le sue doti, anche quelle di appartenenza e c'è stata questa idea, da noi accolta positivamente. Ci sarà modo per vedersi e confrontarsi, non è una questione di numeri. È importante che la società e l'allenatore possano aver piacere che prosegua qui, anche al calciatore piace l'idea, poi ci sarà modo di parlare dei numeri".