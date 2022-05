Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del suo futuro: "Chiellini? Consideriamo anche che ha 38 anni... Se preso per pochi minuti, Chiellini è ancora il migliore che abbiamo in Italia nel suo ruolo, ma in questo calcio in cui si gioca spesso ha salutato con serenità. Si giocasse un'ora invece che 90 minuti, farebbe ancora tre anni! (scherza, ndr)", dice a Tmw Radio.



RUGANI - "Ancora è tutto in divenire. Certo, la Juventus perde Chiellini e ha Bonucci con un anno in più oltre a una situazione come De Ligt da dover gestire... Daniele ha fatto il suo dovere quando chiamato in causa, ha una militanza e un'attenzione per il club dopo tanti anni. Anche quando poteva andare, è rimasto volentieri per continuare a fare il suo ruolo. Sentiremo i programmi della Juventus e di seguito insieme decideremo".