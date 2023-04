Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato della gestione dei calciatori da parte di Massimiliano Allegri.'L'approccio in questo momento deve essere feroce in tutte le partite perchè questi sono i mesi in cui si decide tutto, sta all'allenatore vedere chi ha l'atteggiamento giusto per essere schierato'.