Davide Torchia, agente del difensore bianconero, Daniele Rugani, ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche della gara di ieri contro l'Udinese, soffermandosi sulla scelta di Allegri di schierare Alex Sandro.'Quando si perde, chi non gioca ha sempre ragione. Aveva un piccolo fastidio, ma adesso sta nettamente meglio e cercherà di dare il suo contributo. La Juve ora come ora ha bisogno di tutti. Non era al massimo della forma ma poteva giocare: Allegri ha scelto chi stava meglio fisicamente'.