Davide Torchia, agente del difensore della Juve, Daniele Rugani, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche di quello che è il discorso legato al rinnovo del contratto del calciatore con la società della Continassa.'Siamo convintissimi di voler rinnovare. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Con la Juve ci siamo visti e l’idea non cambia, ma il club deve fare i suoi calcoli, non possiamo arrivare all’anno prossimo. Al momento, è altamente probabile che rimanga alla Juve'.