Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato a TMW Radio. Ecco le sue parole.



CONDIZIONI RUGANI - "Quando stai qualche mese fermo, è normale che, sia per la questione fisica che per quella psicologica, il rientro sia graduale. Si è allenato già col gruppo bene, non volevamo correre nessun tipo di rischio, ci siamo presi anche dieci giorni in più rispetto a quanto previsto, sta benissimo".



NUOVA ESPERIENZA - "Aveva preso la nuova esperienza con grandissimo entusiasmo, in questo momento dobbiamo ragionare molto sulla voglia di iniziare questa nuova avventura con grande serenità e leggerezza. Se Daniele inizia a pensare a cosa succederà tra quattro mesi diventa impossibile: deve arrivare al campo con la voglia di divertirsi e di farsi apprezzare. Se fai partire questo meccanismo il futuro può essere solo positivo".



PARATICI - "Col Cagliari è stato tutto semplice e veloce, non c'è stato da sudare. Le altre normali, qualcuna un po' sofferta: ogni tanto discuto un po' con Fabio (Paratici, ndr) ma la telefonata dopo facciamo pace".