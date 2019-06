Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto dagli studi di Sportitalia: "Nuovo allenatore della Juventus? La società sa già cosa fare, è un discorso chiuso da diverso tempo. Paratici aveva due o tre possibilità e adesso ha sicuramente le idee chiare. Deve essere per forza così: uno come lui, che lavora 25 ore al giorno, non può andare a Capri o in vacanza se non è già chiuso il discorso allenatore. Rugani con Sarri? Lo ritroverebbe volentieri. Lo conosce bene perché lo ha avuto tempo fa a Empoli, ma ovviamente non ci sarà nessun vantaggio per lui".