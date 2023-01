In un'intervista rilasciata ai microfni di CalcioNapoli24, il procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato anche del futuro del centrale bianconero.' Allegri sa bene che può contare su di lui, quando ne ha bisogno. Non è facile esserlo sempre, serve allenarsi anche mentalmente come se dovessi sempre giocare. Per recuperarlo non deve giocare 4 gare di seguito, è giocatore importante e tutte le partite contano tre punti. Per il Napoli rientrerà Bremer e non dovrebbe cominciare dall'inizio ma vedremo a gara in corso. Non prendere gol è sempre difficile ma hanno trovato compattezza di squadra. Non giocare troppo a campo scoperto aiuta, lasciarlo crea problemi a tutti. Cessione a gennaio? Non si muove, il club ha piacere a tenerlo nonostante le richieste che ha avuto'.