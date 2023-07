L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Play.'Allegri stima Rugani e nelle partite importanti in cui è sceso in campo è sempre stato tra i migliori. Ha giocato poco, ma hai la consapevolezza di avere in panchina un calciatore affidabile e questo fa comodo'.