Il procuratore Tullio Tinti dispensa consigli di mercato al calcio italiano sulla Gazzetta dello Sport: "Il vivaio italiano è di livello sempre molto alto, i nostri giovani hanno tecnica e si abituano subito a fronteggiare difficoltà tattiche. Solo che i nostri club li trascurano. Per fare qualche nome: Gatti, Lucca, Moro, tutti giocatori che hanno rischiato di perdersi. Non è normale che due terzi del nostro campionato siano composti da stranieri!"



SU RASPADORI - "Lo vuole il Lipsia? È bene che Giacomo giochi nel Sassuolo: sta bene lì e fa la sua strada in Serie A. La Juve? È bene che i bianconeri puntino su un giovane italiano: Scamacca ha i numeri..."