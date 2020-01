Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, Crescenzo Cecere, agente del giocatore insieme a Oscar Damiani, ha dichiarato: "Parma? E' stata un'operazione dell'ultimo minuto, il Parma aveva l'esigenza di prendere un portiere e si è fiondato su Radu. Ionut è un giocatore importante, giovane ma con già cinquanta partite in Serie A. L'anno scorso ha aiutato il Genoa a salvarsi, siamo contenti della scelta fatta".



INTER - "C'erano tante richieste dall'estero, come il Nizza. Ma l'Inter l'anno scorso ha fatto un scelta precisa, quando lo ha acquistato dal Genoa, facendogli firmare un contratto di 5 anni. Vogliono fare un percorso insieme. Lui il dopo Handanovic? Ce lo auguriamo, Handanovic è uno dei migliori al mondo. A fine anno vedremo, se rientrerà all'Inter avrà molto da imparare da lui".



PERIN AL GENOA - "La scelta del Genoa è legittima, Radu era in prestito e a fine anno sarebbe tornato all'Inter. Le questioni tecniche non sono di mia competenza, dico solo che Radu ha dato tanto al Genoa e viceversa. L'anno scorso ha dimostrato di essere un portiere importante. Quest'anno ha portato punti, poi è cambiato il management e sono cambiati allenatori. Noi ne abbiamo preso atto e siamo felici della scelta".