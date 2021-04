1









"Futuro? Prematuro parlarne adesso. L'interessamento della Juve è vero, ma è dell'Atalanta". Così ha parlato Beppe Riso, noto agente italiano, in una lunga intervista a Tuttosport, raccontando l'interesse della Juve per Roberto Piccoli, attaccante cresciuto nell'Atalanta, di proprietà dei bergamaschi e ora allo Spezia. Uno dei giovani pezzi pregiati italiani per il prossimo mercato, ottimamente valorizzato da mister Italiano. Piccoli in questa stagione ha segnato 4 gol in campionato (contro Inter, Roma, Atalanta e Cagliari) ai quali se ne aggiunge uno in Coppa Italia contro il Bologna.