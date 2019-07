Parole chiare, piene di responsabilità e con una mezza promessa lasciata sottintendere. Per chi avesse messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, non sarà questa l'estate per concretizzare l'affondo, malgrado la clausola da 30 milioni attiva da oggi al 31 di luglio. La conferma arriva dalle parole del suo agente, Giampiero Pocetta, a Sky Sport: "Le parole di Totti l'hanno caricato di responsabilità, lui è un ragazzo maturo e non sfugge a queste situazioni. Al di là di questo, però, è convinto della validità del progetto della Roma. Se avesse voluto andare via, l'avrebbe già fatto".



CLAUSOLA E PRETENDENTI - "La volontà di Pellegrini è oggi quella di rimanere a Roma, stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se, così come per la clausola, non abbiamo urgenza nel definire certe cose. Pretendenti? Si è parlato molto di lui, ci sono stati dei colloqui con numerose squadre che hanno esposto i loro progetti, alcuni molto interessanti".



PUNTO JUVE - Tra i progetti interessanti, sicuramente c'era anche quello della Juve, qualora si fossero seduti a tavolino. Dopo, Luca, anche Lorenzo Pellegrini era entrato nei radar bianconeri, anche se tutto lascia presagire una sua permanenza, con rinnovo, a Roma.