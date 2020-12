Una big come la Juventus ha sempre gli occhi puntati su giocatori delle altre grandi d'Europa. Il club bianconero in particolare si è appuntata da quest'estate due nomi del Chelsea: Emerson Palmieri, per la famigerata fascia sinistra, e Olivier Giroud per il ruolo di quarta punta.



Se per il campione del Mondo francese il rientro graduale all'interno delle rotazioni di coach Lampard sta rendendo più difficile l'operazione, oggi sono arrivate le dichiarazioni del procuratore di Palmieri, Fernando Garcia, a FcInter1908: "Via dal Chelsea a gennaio? Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l’Inter non ci sono stati contatti. Emerson ha un buon rapporto con Lampard. Gode della stima di Conte? La stima è reciproca". Non si è parlato di Juve, insomma, ma la frase sul ritorno in Italia automaticamente riguarda anche i bianconeri. Dichiarazioni "strategiche" dell'agente o davvero Paratici farebbe bene a dimenticare per un po' la sponda blu di Londra?