Donato Di Campli, procuratore di Riccardo Orsolini, ha parlato così a Calciomercato.com, riferendosi al futuro del suo assistito, sul quale pende ancora la possibilità di ritorno alla Juventus: "Quando giocava con l’Ascoli aveva gli occhi addosso da parte di tutti. Si è fatta una valutazione attenta e abbiamo scelto la Juve. Adesso la Juventus non c'è più perché adesso Riccardo è completamento del Bologna. In passato c’era anche il Napoli, ma non è andata in porto perché nella vita bisogna prendere delle scelte, che hanno portato Riccardo alla Juve. Il giocatore è tutto del Bologna, per quanto riguarda gli accordi tra Juve e Bologna sono cose che a me non riguardano”.