Donato Di Campli, noto agente italiano, è intervenuto a Radio Sportiva: "Kulusevski? La juventus dimostra di essere una società che arriva prima su tutto, un bravo a Fabio Paratici. Chi critica il dirigente bianconero è in malafede, sta costruendo la squadra del futuro fin dalla scorsa estate".



INTER - "Sicuramente sparerà qualche colpo importante. Deve farlo per incrementare il tasso di qualità ma anche l'aspetto numerico della rosa".



ORSOLINI - "Sta bene al Bologna, ha trovato il suo habitat naturale. Il feeling con Mihajlovic è speciale".



FAVILLI - "Speriamo che con il 2020 tutte le cose negative vengano archiviate. Parliamo di un giocatore importantissimo, nei prossimi mesi sentiremo sicuramente parlare di lui. Sta bene al Genoa, resterà in rossoblu".