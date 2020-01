A Torino è scattata la Orso-mania. Dopo la magia contro la Fiorentina che ha regalato il pareggio al Bologna, i tifosi bianconeri sono impazziti sui social per Riccardo Orsolini nel 2017 prima dei prestiti all’Atalanta e al Bologna, dove oggi, a 22 anni, sta trovando continuità con Mihajlovic.I rossoblù l’hanno riscattato in estate per 15 milioni di euro,: i due club, infatti, hanno un accordo verbale per un contro riscatto in favore dei bianconeri fissato a 22,5 milioni il primo anno (estate 2020) e a 30 il secondo.Guizzi e magie da esterno d’attacco destro nel 4-2-3-1 di Sinisa. A novembre esordio indimenticabile in Azzurro: un gol e due assist contro l’Armenia, nella gara di qualificazione all’Europeo che rimarrà un ricordo indelebile nella sua carriera. Quell’Europeo che insegue e ha messo nel mirino, vuole convincere Mancini a inserirlo in lista. Continuare a fare bene a Bologna per provare il grande salto, nel futuro di Orsolini potrebbe esserci (di nuovo) la Juventus.