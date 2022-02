Pablo Bentancur, agente di Nandez, parla così del suo assistito.



CRISI - "In questo momento c'è molta crisi, e considerando che è il giocatore più caro nella storia del Cagliari è normale che la società chieda una cifra importante per venderlo - ha detto il procuratore a Sport890 - Anche perché Nandez vale quella cifra".



LE OFFERTE - "Il Napoli aveva fatto una proposta molto concreta, ma in passato anche Inter e Juventus. Ora il giocatore sta recuperando e sono sicuro che lo farà in poco tempo, più le sfide sono complicate e più lui ci mette il cuore. Sono convinto che arriverà in un top club".