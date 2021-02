Dany Mota è un talentuoso attaccante portoghese che l'anno scorso è passato dalla Juventus Under 23 all'ambizioso Monza. Il suo procuratore Celso Duarte ha parlato di quel trasferimento a Seriebnews.com: "La proposta e il ‘piano’ di Berlusconi non si potevano rifiutare. Eravamo consapevoli delle grandi ambizioni del club. Il Monza non è solo una avventura, ma un vero e proprio progetto che permette a Dany di crescere con l’obiettivo di vincere sempre. Lui è molto soddisfatto della scelta! Da quando è arrivato in Italia, lui e noi abbiamo sempre scelto progetti ben strutturati in grado di crescere anno dopo anno".



MOTA NON AVREBBE PREFERITO RESTARE ALLA JUVENTUS? - "Certe decisioni societarie non possiamo ‘controllarle’. Dany ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento, chi conosce il calcio non può che apprezzarlo, tuttavia al momento nessun club si è fatto avanti in maniera concreta. Ha un contratto fino al 2022 col Monza ed è molto felice di far parte della squadra di mister Brocchi, inoltre è totalmente concentrato sul raggiungimento dell’obiettivo di inizio stagione".