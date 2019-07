Celso Duarte, agente di Dany Mota Carvalho, attaccante dell'Entella, accostato anche alla Juventus Under 23 per il futuro, ha parlato dell'interesse dei bianconeri su Il Secolo XIX: "La Juve è la Juve e c'è poco da aggiungere. Il Napoli è un club importante, ma l'idea di andare ai partenopei e poi essere girato al Bari in Serie C non è il massimo, anche se parliamo di una grande piazza. A ventuno anni e dopo un gran campionato sarebbe giusto che Dany si cimentasse con la B, magari in prestito a Chiavari con l'Entella. Sono decisioni che comunque spettano alle società, noi aspettiamo e siamo pronti a valutare quello che ci sarà proposto nelle prossime settimane. Il ragazzo a Chiavari sta bene, ha trovato una famiglia e vogliamo continuare ad avere un rapporto corretto con tutti".