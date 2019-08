José Maria Orobitg, agente di Juan Miranda, è intervenuto ai microfoni di FootMercato dichiarando: "Ci sono stati contatti con il Marsiglia. Tutti parlano di prestito, ma non è stata ancora chiusa nessuna trattativa. Lavoriamo per chiudere l'accordo, ma ci sono anche altre offerte". Tra queste offerte anche quella della Juventus, con Fabio Paratici che si è fatto avanti per il terzino mancino del Barcellona.