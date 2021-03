Xavier Fleury, agente del portiere del Leeds Illan Meslier, ha parlato ad un podcast dedicato ai tifosi del club inglese, occasione in cui ha spiegato che per il suo assistito è più convenite rimanere al Leeds piuttosto che fare panchina in una big, pronunciato una battuta: "Vincere un titolo col Leeds è più bello che farlo con Juventus, Real Madrid o Bayern Monaco".