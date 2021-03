Cosa c'entra il 21enne (compiuti ieri) portiere francese Illan Meslier con la Juventus? Molto poco, almeno per il momento. Meslier si sta imponendo come titolare tra i pali della squadra inglese allenata dal Loco Bielsa, e parlando a un podcast dedicato ai tifosi del Leeds Xavier Fleury, procuratore dell'estremo difensore transalpino, ha affermato che per il suo assistito è più saggio rimanere lì anziché andare a fare panchina in una big. E ha aggiunto una battuta: "Vincere un titolo col Leeds è più bello che farlo con Juventus, Real Madrid o Bayern Monaco".