6









Ivan Cjetkovic, agente di Mario Mandzukic, ha parlato a Tuttosport raccontando: "Ma non mi fate dire niente sull’addio alla Juventus. Mario non vuole e probabilmente ha ragione, in fondo lui stesso non ha concesso nemmeno un’intervista da allora, proprio perché preferisce non parlare dell’argomento".



Riceve molti messaggi da parte dei tifosi della Juventus?

«Tantissimi. E la cosa, ovviamente, gli fa immensamente piacere. E’ rimasto molto legato alla gente juventina. Forse è la tifoseria che gli ha voluto più bene e lui certamente ricambia il sentimento. Non si è mai risparmiato quando era in campo e questo è quello che la gente nota e ricorda, il resto sono chiacchiere».



Cosa fa adesso Mario?

«Si allena. E lo fa in modo estremamente serio, come ha sempre fatto. Lavora a Zagabria con dei preparatori ed è perfettamente in forma».



Lo stesso Ronaldo aveva detto che Mandzukic era uno dei pochi che si allenava con la sua stessa intensità.

«Il rapporto con Cristiano era buono. C’era grande stima reciproca».



Mario sta seguendo le partite della Juventus?

«Qualche volta sì, ma non ne abbiamo parlato».



Ci sono state decine di voci sul futuro di Mario, alla fine cosa farà?

«Sta aspettando l’opzione giusta. La squadra che lo vuole veramente e che crede veramente in lui e nella possibilità che possa essere decisivo. Offerte rifiutate? Qualcuna sì, proprio perché non sentiva la totale convinzione di chi lo stava cercando. Ma sono circolate anche tante fake news in questi mesi: club che non avevano mai cercato Mario e che all’improvviso hanno avuto titoli sui siti o sui giornali».



Tornerà a giocare in Italia?

«Sinceramente non lo so. Bisogna capire che occasioni si presentano. Per me lui è nato per giocare in Premier League, finora però non c’è mai stata la situazione giusta».



Alla Juventus è rimasto un pezzo di Croazia con Tudor.

«Mi fa piacere. Merita una buona carriera. E’ stato all’Hajduk e ha fatto bene. Secondo me essere alla Juventus è un grande riconoscimento per lui. Pirlo lo ha chiamato per curare la difesa. Tornerà a fare il primo allenatore, è in grado di farlo e ha grande leadership».