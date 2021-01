1









La partita di Manuel Locatelli. E' anche questo, Juve-Sassuolo. O forse è soprattutto questo. La storia di un forte interessamento che è sfociato in vera 'cotta'. E non di quelle estive. Dunque, Tuttosport ha contattato l'agente. Ed ecco cos'ha rivelato al quotidiano...



PUO' SUCCEDERE DI TUTTO - "Nel mercato può succedere di tutto. Non mi stupirebbe se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo», assicura Stefano Castelnovo, che di Locatelli è molto più che un semplice agente. Se sono stupito di vederlo in campo stasera? Sinceramente, no".



VICINI - "C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano. Però... Manuel è stato bravissimo a ripartire alla grande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito e la solita determinazione. Non era scontato. Sono contento che sia stato premiato con la chiamata in Nazionale. E poi con la Juventus è ancora tutto aperto: magari la prossima estate saremo più fortunati".



ULTIMO ANNO AL SASSUOLO? - "Manuel ha un contratto lungo con il Sassuolo, i rapporti con il club sono ottimi e il progetto della società è sempre più ambizioso. Vedremo quel che succederà. Se si presentasse una bella opportunità, potrebbe essere un vantaggio per tutti. Per Manuel e, naturalmente, anche per il Sassuolo a cui siamo e saremo sempre grati".



IDOLO PIRLO - "Sicuramente sarà un’emozione in più, non capita tutti i giorni di sfidare il poster che si aveva in camera. Detto questo, Manuel è un freddo. Magari ci penserà prima, ma una volta in campo non si farà influenzare. I big match sono le partite che preferisce e di solito si esalta in questi appuntamenti. Speriamo sia così anche stavolta".