Bruno Zandonadi, agente di Pol Lirola, parla a Calciomercato.com del futuro del calciatore: "Con la Juventus non c’è più niente. I bianconeri l’hanno venduto a titolo definitivo la scorsa stagione e non hanno più nessuna opzione per Lirola".



FUTURO - "In questo momento Lirola è un giocatore del Sassuolo a tutti gli effetti. Il ragazzo in questo momento è in vacanza, ma ha ancora un contratto di tre anni. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale, la Fiorentina ha cambiato tanto, è normale che cerchi giocatori di buon livello. Conosco Pradè, vedremo cosa succederà, in questo momento è presto per parlare di futuro".