L'Inter continua a vendere. Ma riuscirà a tenere alcuni dei suoi big? Questa la situazione di Lautaro Martinez secondo(parole riportate da Calciomercato.com): "Sì, per mercoledì è prevista una riunione con l'Inter"."Faremo tutto quello possibile per rimanere in nerazzurro. Martinez sta molto bene a Milano, ha un ottimo rapporto con i compagni di squadra e col nuovo allenatore. Lui ha ascoltato tante cose, però in nessun momento le ha prese sul serio: crede – e crediamo – che ci sia ancora vita all’Inter"."Lautaro non parla di denaro, ma di calcio e del giocare. Il denaro è una cosa che spetta al suo agente. Al massimo Martinez può dire quanto è felice a Milano e della squadra. Io posso dirle che credo si debba adattare la sua situazione... alla nuova situazione"."Perché? Vuole vincere di nuovo lo Scudetto con l’Inter, disputare una buona Champions con i nerazzurri e come le dicevo in questo momento non pensa per nulla a lasciare l’Italia"."Assolutamente, crede nel progetto nerazzurro".