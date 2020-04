1









Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, parla a Radio Sportiva del neo acquisto della Juventus: "Questa del Coronavirus è una cosa nuova, è tornato in Svezia da 3-4 settimane dopo la quarantena in Italia. Le limitazioni là sono diverse, quindi ha avuto la possibilità di festeggiare con famiglia e amici. Per lui questo è un momento per riprendersi da fastidi fisici che aveva, è uno dei pochi giocatori che si sta allenando davvero tanto. Due allenamenti al giorno, si sta riprendendo da qualche problema che aveva".