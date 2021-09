L’agente di, Joao Santos, ha parlato così del suo assistito: “Credo che quest’anno per il Pallone d’Oro abbia opportunità importanti perché ha vinto la Champions e l’Europeo. Magari noi pensiamo sempre ad altri giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo, ma nessuno ha vinto come Jorginho quest’anno. Il segreto dell’Italia è stato il gruppo, non solo gli undici giocatori ma tutto il gruppo nel complesso. Speriamo che questa filosofia possa essere utile anche al Mondiale”.- “Io ho risposto a delle dichiarazioni che ha fatto Cassano, se ha detto certe cose vuol dire che c’è un po’ di frustrazione per non aver mai vinto la Champions o un trofeo con la Nazionale. Per me Cassano sarà sempre un fuoriclasse, un giocatore straordinario, lui personalmente non lo conosco ma era un giocatore importante”.- “Ha un contratto con il Chelsea fino al 2023 - dice a Radio Bianconera - ovviamente per lui sarebbe sempre un sogno tornare in Italia, magari dopo aver vinto il Mondiale. Bisogna vedere tra due anni come sarà il mercato e come sarà la situazione”.