Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro del proprio assistito: "È arrivato in Italia a quindici anni, gioca in Inghilterra ma il suo cuore è italiano. Al Chelsea sta facendo molto bene, è un giocatore importante per la squadra, un secondo capitano. Quando una squadra dà questa grande fiducia ad un calciatore è perché insieme a lui programma il futuro. Non nell’immediato, ma in futuro tornerà in Italia. Se ci fosse la possibilità la prenderebbe in considerazione, ma non nell’immediato. Sarri? Quando vai alla Juventus con tutti i campioni che ci sono non è facile imporre un gioco diverso. Bisogna lavorare. Ma la Juve vince. E questo è l’importante. Di nuovo insieme? Oggi l’allenatore di Jorginho è Lampard. Pensa al Chelsea, ovviamente".