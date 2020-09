L’agente di Jorginho, ex obiettivo della Juventus ai tempi di Sarri, ha parlato ai microfoni di 90min.com a riguardo di un suo possibile futuro in Italia: "Jorginho ha ancora 3 anni di contratto con il Chelsea, questo più altri 2. Sento tantissimo parlare di Arsenal e PSG negli ultimi giorni, ma la realtà è che fino ad ora non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il calciatore. Il mercato chiude il 5 ottobre, ma più passa il tempo e più diventa difficile fare un'operazione così importante. Al momento quindi posso dire che si tratta solo di rumors. Lui è felice al Chelsea, ha iniziato bene la stagione ed essendo il vice capitano al momento è concentrato esclusivamente sulla gara di Carabao contro il Tottenham".



SULLA ROMA - "Con la Roma non c’è stato assolutamente nulla. Difficile vederlo in Serie A, perché ha un ingaggio importante e un costo del cartellino che solo 2 o 3 club possono permettersi. Vista la situazione e il tipo di mercato che stiamo vivendo è difficile poter pensare ad un’operazione di questo tipo con così poco tempo a disposizione".