L’agente di Jorginho ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro del suo assistito: "Nelle ultime dieci partite della Nazionale ha sempre giocato e ogni lavora sempre in vista dell'Europeo del prossimo anno. Da quando c'è Mancini ha avuto continuità in Nazionale e ha dimostrato di poter dare il proprio contributo alla maglia azzurra. La fascia di capitano è un altro segno dell'importanza che riveste nel gruppo azzurro. Per Jorge giocare in Premier League è importante, ci sono club e giocatori forti, ogni partita è una prova dal punto di vista fisico.



Se sarebbe alla Juventus se Sarri non fosse andato via? Ci fu un colloquio con i dirigenti bianconeri, Maurizio lo voleva nuovamente con sé dopo gli anni di Napoli. Lui tiene sempre in considerazione noi e noi teniamo sempre in considerazione lui, se Jorge è arrivato in Nazionale è grazie anche a Sarri.



Futuro? Jorge sta molto bene al Chelsea, poi non conosco le loro strategie per il prossimo mercato. Ha due anni e mezzo di contratto, parlare di rinnovo in questo periodo è molto difficile, però ai dirigenti del Chelsea piace molto Jorge e quindi dovremmo parlarne la prossima estate. Il Chelsea è una grande squadra, o vince il titolo o lotta per farlo".