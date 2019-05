Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del proprio assistito e di Maurizio Sarri, manager dei Blues, accostato ai bianconeri come erede di Massimiliano Allegri.



LE DICHIARAZIONI - "Sarri e Jorginho alla Juventus? Ora Sarri non pensa al mercato, è concentrato sulla finale di Europa League. La stagione al Chelsea è stata incredibile, sono stati raggiunti traguardi importantissimi come la finale di Europa League e il terzo posto. Jorginho è un professionista, non un tifoso: quando appenderà gli scarpini al chiodo, potrà scegliere se andare a vedere una partita del Napoli o della Juventus perché allora sarà solo un tifoso. Adesso però è un calciatore professionista: è vero che tiene molto alla squadra azzurra, come alla città e alla tifoseria, ma un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli. E penso che sia più corretto per i tifosi del Napoli rinforzare la propria squadra che guardare quanto accade alla Juventus".