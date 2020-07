1









L'agente di Jorginho Joao Santos parla a Radio Kiss Kiss delle voci che vogliono il suo cliente vicino alla Juve: "Conosco bene il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, ma nessuno al momento mi ha contattato per parlare di Jorginho - le sue parole -. In questa settimana, tra l'altro, la Juve ha preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per la prossima stagione". Il regista italo-brasiliano resta nel mirino della Juve ma il Chelsea chiede non meno di 60 milioni di euro.