Il figlioccio di Maurizio Sarri che torna ad essere un'idea. Da Napoli al Chelsea e ora con la Juve come suggestione. L'italo-brasiliano sta facendo bene in Inghilterra e ha spazzato via i dubbi di tifosi e management poco convinti da quei 55 milioni di cartellino con cui si era presentato. E invece tutto è cambiato. Anche con l’arrivo di Frank Lampard Jorginho è il fulcro del gioco, l'esperto giovane tra i giovanissimi. Il suo agente Joao Santos spiega: "Sta facendo molto bene, sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di grande livello. La Juventus? Un’ipotesi, ma che ovviamente valuteremmo insieme con il Chelsea".