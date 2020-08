Jorge Santos, procuratore dell'obiettivo della Juventus Jorginho ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli raffreddando la pista bianconera, almeno per il momento: "Se ne parla sui quotidiani, lo so, ma non abbiamo avuto alcun contatto diretto con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici. Sarri non l'ha chiamato. Quando il direttore Paratici e Marina Granovskaia troveranno un accordo, se lo troveranno, solo allora potrò parlare evidentemente delle valutazioni del caso. Su Sarri, è ovvio che con Jorginho esiste un rapporto molto buono dopo aver condiviso cinque anni insieme e non posso essere ipocrita per negarlo. Jorginho ha tre anni di contratto con il Chelsea, voglio ricordarlo"