Jorginho è tra i candidati per rivestire il ruolo di regista nella Juventus dell’anno prossimo. A parlarne è stato l’agente Joao Santos, intervenuto al programma Taca la Marca su Radio Musica Television: “È un giocatore completo, vice-capitano del Chelsea e nel giro della Nazionale. Ora è un vero proprio leader, con il tempo è cresciuto molto. A Sarri piace Jorginho, hanno lavorato bene insieme. Non posso dire nulla su mercato perché non c’è stato alcun contatto. Jorginho ha ancora 3 anni di contratto con il Chelsea e si trova bene, ma se dovesse arrivare un’offerta importante, allora potrebbe andare in porto. In questo senso due top club europei, non italiani, mi hanno contattato”.