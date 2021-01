Non le manda a dire Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: "Ore difficili dopo la Supercoppa Italiana persa con la Juventus? Non sono state facili, ma adesso è tutto passato. Bisogna guardare avanti con ottimismo. C’è un campionato in cui Lorenzo ha fatto il protagonista e farà stare zitto qualche cretino che apre la bocca solo per fargli prendere aria. Dite pure che è scarso, ma abbiate rispetto per l'uomo! Non è un giocatore che il Napoli pensa, perché ha sbagliato un calcio di rigore? Ma stiamo scherzando? Abbiamo attaccato in quel modo Baggio dopo il Mondiale? Che dobbiamo dire str****te?!".