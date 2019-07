L'agente di Elseid Hysaj ha parlato del futuro del suo assistito a Il Corriere della Sera. Se ancora la destinazione del terzino albanese non si può conoscere, l'agente Mario Giuffredi ha comunque dichiarato che non resterà a Napoli, alla luce della gran concorrenza nel ruolo: "​Non penso possa restare a Napoli, perché ci sono ben cinque terzini in squadra e credo che abbia fatto ormai il suo tempo in azzurro. Ha appena due anni di contratto, c'è stata un'offerta dell'Atletico, ma, sebbene ne abbiamo parlato per un mese, era troppo bassa rispetto alla richiesta del Napoli. Adesso ci sono altre situazioni in ballo e aspettiamo che maturino". Tra le situazioni, c'​​è anche la Juventus, che ha sondato il terreno per il terzino qualora ci fossero illustri partenze nel ruolo (vedi Cancelo).