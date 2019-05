Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato a Radio Crc: "Sono passati quattro anni ed un giocatore come Hysaj può avere la voglia di provare nuove esperienze, soprattutto se nei primi tre anni ha espresso grandi prestazioni e poi nell'ultimo anno viene eccessivamente criticato, ci ha feriti un po' la cosa. Hysaj restò a Napoli dopo essere stato richiesto dal Bayern Monaco, dimezzandosi lo stipendio qui. L'anno scorso ho avuto contatti con la Juventus, ma Hysaj mi ha detto di voler rimanere qui e provare a vincere lo scudetto ed il mio malumore dipende dal fatto che nonostante quest'atto d'amore, tutti gli hanno dato addosso, dimenticandosi di ciò che ha sempre fatto. È un terzino molto difensivo, piuttosto che offensivo a differenza di Di Lorenzo e Conti, loro sono più portati a fare gol. Secondo me Sarri andrà alla Juventus e quale giocatore non vorrebbe seguire l'allenatore che l'ha fatto esprimere più di tanti altri?".