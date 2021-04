Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "E’ stata una gara a viso aperto, il Napoli ha tenuto testa alla Juve - le sue parole -. C’era un rigore grosso come una casa per il Napoli per il fallo su Zielinski e secondo me lì sarebbe cambiata la partita perché vai all’intervallo sul pareggio. I ragazzi erano felici al termine della gara anche perché il presidente si è complimentato con la squadra a fine gara. Il futuro di Hysaj? Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro".