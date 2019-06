Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del proprio assistito sulle frequenze di Radio CRC. “L’offerta dell’Atlético Madrid per Hysaj c’è stata ma è molto bassa, non rispecchia il valore del giocatore, si è trattato di un’offerta inferiore ai 25 milioni”, spiega il procuratore: “Qual è il valore del ragazzo? Non mi sostituisco al Napoli, la società deve fare il prezzo. Se lo chiamasse Sarri alla Juventus perché non dovrebbe andare? Si tratta di un professionista, la parola traditore non è accettabile nel calcio. Due anni fa la Juve me lo chiese ma lui fu riconoscente al Napoli, stando qui e cercando di vincere lo scudetto”.