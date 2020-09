Un rapporto speciale, da sempre e per sempre. Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri si sono trovati bene fin da subito e il Pipita non l'ha mai scordato, anzi appena possibile lo ha seguito nelle sue avventure post Napoli. Il fratello agente del Pipita ne ha parlato così a Tuttosport: "Ho una grande stima di Maurizio, ci conosciamo da anni. Gli uomini non sono macchine: non si può pretendere che facciano le stesse cose ovunque. Comunque ha vinto lo scudetto, tutt’altro che facile e scontato. La Juventus vince da 9 anni e probabilmente si parlerà più del primo scudetto che non vincerà che di questa striscia leggendaria. Purtroppo il mondo del calcio è così".